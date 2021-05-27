İran: Suriye'de davetsiz olarak bulunan tüm dış güçler gitmeli

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi, Suriye'deki son siyasi gelişmeleri gözden geçirmek için Çarşamba günü BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, "İran Dışişleri Bakanı Şam'a yaptığı son ziyarette, Tahran'ın Suriye'nin topraklarının korunmasını destekleme taahhüdünü yineledi. Bunu ülkenin Devlet Başkanı ve Dışişleri Bakanı'na iletti ve Suriye seçimlerinin başarılı olmasını temenni etti.'' dedi.

Taht Revançi, "İran, Suriye krizinin barışçıl yoldan çözümüne bağlılığını sürdürüyor ve bu ülkenin birliğini, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini sağlamak için etkili çabalar sarf edilmesi gerektiğine inanıyor. " ifadesini kullandı.

Suriye'de davetsiz olarak bulunan tüm dış güçlerin bu ülkeyi terk etmeleri gerektiğini vurgulayan Taht Revançi, şöyle devam etti:

"Herhangi bir ayrılıkçı eğilime karşı çıkılmalı ve özellikle ırkçı İsrail rejimi tarafından egemenliğinin ihlal edilmesi engellenmeli. İran bu tür saldırıları şiddetle kınıyor."

İranlı yetkili, Suriye'nin bazı bölgelerinde terörist gruplara verilen desteğin derhal sona ermesi gerektiğini ve bazı terörist gruplarını ılımlı olarak tanıtma veya teröristleri iyi ve kötü teröristler olarak sınıflandırmaya yönelik çabaların durdurulması gerektiğini vurguladı.

''Suriye'ye karşı tek taraflı yaptırımları sorumsuz ve ahlaksızca nitelendirerek, gıda ve ilacın silah olarak kullanılmasını kınıyoruz'' diyen Mecid Taht Revançi, "İran dışişleri bakanının geçtiğimiz günlerde söylediği gibi, Tahran, Suriye hükümetinin ABD'nin ekonomik terörizmiyle mücadele çabalarını destekliyor." şeklinde konuştu.