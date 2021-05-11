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11 May 2021 21:30

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten 'Mescid-i Aksa' açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten 'Mescid-i Aksa' açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Siyonist Rejim'in Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırısına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Siyonist Rejim'in Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Zarif, Arapça paylaştığı videolu mesajında, “Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırı ve ibadet edenlerin öldürülmesi işgalci İsrail rejiminin ırkçılığını ve suçlu doğasının kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

Filistin için tek adil çözümün referandum olduğunu belirten Zarif, “Filistin için tek adil çözüm bu toprakların asıl evlatlarının iradesine bırakılması ve referanduma gidilmesidir” dedi.

News Code 1894288
https://tr.mehrnews.com/news/1894288/

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