Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Ruhani'den Kudüs'teki olaylara ilişkin açıklama

Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen bakanlar kurulunda konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Siyonist Rejim'in işgal altındaki Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırısına sert bir şekilde tepki göstererek, İran'ın masum Filistin milletine destekte yalnız kaldığını belirterek, Müslüman ülkelerin ve Filistin komşularının sessiz kalmasını eleştirdi.

Ruhani ayrıca, Filistin halkını katliam eden siyonist canilerin hiç bir dinle alakalarının olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “Neden Mısır ve Ürdün gibi Filistin’in Müslüman komşuları ve başka ülkeler bu cinayetlere karşı ses çıkarmıyor?” sorusunu yöneltti.

Afganistan'ın başkenti Kabil’de bir okula düzenlenen bombalı saldırıya da değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, "Bu tür inanılmaz cinayetleri işleyenler İslam’ın adını kötüye çıkarmaya çalışıyor, gerçi esas cinayeti Afganistan’a müdahale eden taraflar işliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "İsrail, Amerika ve Batı'nın kurduğu vekalet örgütleri Afganistan, Lübnan, Filistin, Suriye, Pakistan, Irak, Yemen, Bahreyn ve Afrika’da cinayet ve katliam yapıyor." diye konuştu.

Zarif: Suriyeli yetkililerle Filistin'deki son gelişmeleri ele alacağız

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bölgedeki gelişmeler ve ikili ilişkiler ile ilgili üst düzey devlet yetkilileriyle görüşmek üzere bu sabah Şam’a geldi.

İran heyeti, Şam Uluslararası Havalimanı’nda, Suriye Dışişleri Faysal Mikdad ve bazı Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandı.

Dışişleri Bakanı Zarif burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tekrar Suriye’de olmaktan ve Suriyeli kardeşlerle görüşmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Zarif, görüşmelerde işgal altındaki Filistin’deki mevcut duruma ek olarak İran İslam Cumhuriyeti’nin Suriye hükümetine ve halkına, ister yeniden yapılanma yolunda ister terörizmle mücadelede olsun, desteğini içereceğini sözlerine ekledi.

Bakan Mikdad ise, bu ziyaretin önemli olduğunu ve hem iki ülkede hem de bölgedeki saldırgan Batı, Amerika ve İsrail politikalarının tırmandığı hassas bir zamanda gerçekleşeceğini vurguladı.

Mikdad, bu bölgeyi hedef alan Batılı güçler çerçevesinde durumun kötüye gittiğini belirtirken, “Suriye’nin ve İran İslam Cumhuriyeti’nin hedef alınması, bu iki ülkenin Filistin meselesindeki tutumlarından kaynaklanıyor” diye ekledi.

Mikdad , önümüzdeki saatlerin her iki ülkedeki son gelişmeleri tartışmayı umduğumuz birçok toplantıyla doldurulacağına işaret etti.

Toplantıya, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakan Yardımcısı Beşar El Caferi ve İran’ın Şam Büyükelçisi katıldı.

İslam Devrimi Lideri mahkumları affetti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, mübarek Ramazan Bayramı nedeniyle, askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan mahkumlardan 2187 kişinin af kapsamına alıp serbest bırakılmaları veya cezalarının hafifletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti.

İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah İbrahim Reisi, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’ye yazdığı mektupta, gerekli şartlara sahip mahkumun cezalarının hafifletilmesi ve affedilmesini önermişti.

İran'da 2 milyon 162 bin 87 korona hastası sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 336 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 16 bin 409 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 75 bin 934'e vaka sayısı ise 2 milyon 707 bin 761'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 501'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 162 bin 87'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.