İran'ın dört bir yanında bayram namazı coşkuyla kılındı

Bu sabah İran genelinde Ramazan Bayramı namazı, açık alanlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak kılındı.
Başkentte vatandaşlar Tahran Üniversitesi’nin açık alanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli saf tuttu. Bu seneki bayram namazı Hüccetülislam Mustafa Rüstemi’nin imamlığında eda edildi.
İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin ofisine bağlı ay hilali rasat merkezi, dün akşam yaptığı açıklamada Ramazan Bayramının ilk gününün Perşembe günü başlayacağını duyurmuştu.
Irak'ta Şii Müslümanların büyük dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani’nin Necef Eşref'teki ofisi Ramazan Bayramının ilk gününün Cuma günü başlayacağını açıklamıştı.
Suudi Arabistan, Türkiye, Katar, Filistin, Yemen, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Sudan, Kuveyt, Bahreyn, Suriye, Tunus, Libya ve Lübnan, Ramazan Bayramının 13 Mayıs Perşembe günü başlayacağını duyurmuştu.
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