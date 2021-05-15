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15 May 2021 14:22

İşgalci İsrail Gazze'ye yeni bir saldırı başlattı

İşgalci İsrail Gazze'ye yeni bir saldırı başlattı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Siyonist İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzey ve güney kesimlerini bombaladı.

AA'ya göre, Uçakların kuzeyde Filistin direniş gruplarına ait mevzileri ve bir evi hedef aldığı aktarıldı.

Güneyde ise daha önce bombalanan bir evin uçaklar tarafından ikinci kez hedef alındığı, ayrıca çeşitli noktalara topçu atışıyla saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Siyonist İsrail, 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yoğun hava saldırıları düzenliyor. İşgal rejiminin Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.

News Code 1894370
https://tr.mehrnews.com/news/1894370/

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