Ensarullah: Suudi güçleri Yemen yerine Siyonist Rejim'i bombalasın

Al Mayadeen kanalında yer alan habere göre, Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Suudi Arabistan’ı Yemen’i bombalamak yerine Siyonist Rejim'i bombalamaya çağırdı.

Muhammed Ali el-Husi kişisel Twitter hesabından yapığı bir paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

“Suudi Arabistan, Yemen’e yönelik hava saldırılarını durdurmalı ve bunu Filistin'i bombalayan Siyonist Rejim'e karşı yapmalıdır.

Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Filistin davası ile mağdur ailelerinin zafer kazanması için işgalci rejimi birkaç saldırıyla hedef almaya çağırıyorum.

Biz de Riyad’ın bu eylemi karşılılığında, Yemen’e yönelik kuşatma ve saldırılar devam etse bile bu saldırılara karşılık verme hakkından vazgeçeceğiz”