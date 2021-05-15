  1. Dünya
  2. Ortadoğu
15 May 2021 14:37

Ensarullah: Suudi güçleri Yemen yerine Siyonist Rejim'i bombalasın

Ensarullah: Suudi güçleri Yemen yerine Siyonist Rejim'i bombalasın

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Suudi Arabistan’ı Yemen’i bombalamak yerine Siyonist Rejim'i bombalamaya çağırdı.

Al Mayadeen kanalında yer alan habere göre, Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Suudi Arabistan’ı Yemen’i bombalamak yerine Siyonist Rejim'i bombalamaya çağırdı.

Muhammed Ali el-Husi kişisel Twitter hesabından yapığı bir paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

“Suudi Arabistan, Yemen’e yönelik hava saldırılarını durdurmalı ve bunu Filistin'i bombalayan Siyonist Rejim'e karşı yapmalıdır.

Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Filistin davası ile mağdur ailelerinin zafer kazanması için işgalci rejimi birkaç saldırıyla hedef almaya çağırıyorum.

Biz de Riyad’ın bu eylemi karşılılığında, Yemen’e yönelik kuşatma ve saldırılar devam etse bile bu saldırılara karşılık verme hakkından vazgeçeceğiz”

News Code 1894371
https://tr.mehrnews.com/news/1894371/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler