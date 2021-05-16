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16 May 2021 18:59

Gazze'de şehit sayısı 188'e yükseldi

Gazze'de şehit sayısı 188'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 55'i çocuk, 33'ü kadın olmak üzere 188'e yükseldi. Yaralananların sayısı ise 1230'a çıktı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

Dünyadan gelen tepkilere rağmen İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına bugün de devam etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda 12'si kadın, 8'i çocuk olmak üzere 33 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Son saldırılarla Gazze'de 55'i çocuk, 33'ü kadın olmak üzere 188 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının da 1230'a çıktığı ifade edildi.

TRT Haber

News Code 1894405
https://tr.mehrnews.com/news/1894405/

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