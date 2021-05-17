Velayeti ve Heniyye telefonda Filistin'i görüştü

İran İslam Devrimi Lideri Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, dün akşam Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü.

Hamas lideri Heniye telefon görüşmesinde Gazze'deki gelişmeler konusunda Velayeti'ye bilgiler sundu.

Heniyye, "Siyonist düşman, direniş karşısında güçsüz kaldığı için sivilleri, çocukları ve kadınları hedef alıyor." dedi.

Filistin halkının direnişine vurgu yapan Heniyye, tüm çabaların Kudüs için olduğunu belirterek, Filisitnlilerin Kudüs konusunda fikir birliğine sahip olduğunu aktardı.

Daha önce İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.