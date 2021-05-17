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17 May 2021 12:37

Siyonist Rejimi'nin Gazze'ye yönelik saldırılarında acı bilanço

Siyonist Rejimi'nin Gazze'ye yönelik saldırılarında acı bilanço

Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197'ye çıktı.

Siyonist İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

Dünyadan gelen tepkilere rağmen İsrail Rejimi, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu Riş, basına yaptığı açıklamada, siyonist saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin bilgi verdi.

Son saldırılarla Gazze'de 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 Filistinlinin şehit olduğunu ifade eden Riş, yaralı sayısının da 1235'e çıktığını kaydetti.

Kaynak: Cumhuriyet

News Code 1894424
https://tr.mehrnews.com/news/1894424/

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