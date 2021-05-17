Çin'den ABD'nin Filistin tutumuna tepki

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Filistin konulu halka açık toplantısına başkanlık etti.

Wang Yi video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Filistin’deki gerginliğin sürekli tırmandığına dikkat çekerek, bunun kadınlar ve çocuklar dahil çok sayıda kişinin ölmesine ve yaralanmasına yol açtığını, durumun son derece ciddi olduğunu ve derhal ateşkes sağlanması gerektiğini kaydetti.

Filistin sorununun öteden beri Ortadoğu sorununun özü olduğuna dikkat çeken Wang Yi, Filistin sorununun yalnız kapsamlı, adil ve kalıcı şekilde çözülmesi halinde, Orta Doğu’da kalıcı barış ve güvenlik tesis edilebileceğini belirtti.

Wang Yi, uluslararası toplumun, durumun daha da kötüye gitmesini ve bölgenin kargaşaya düşmesini önlemek ve yerel halkın hayatını korumak için acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Bakan Yi, “Ateşkes ve şiddetin durdurulması en önemli önceliktir. Çin, sivillere yönelik şiddet eylemlerini kınıyor.” ifadesini kullandı.

ABD’nin Filistin tutmunu eleştiren Wang Yi, şunları kaydetti:

"Tek bir ülkenin engellenmesi nedeniyle, Güvenlik Konseyi şimdiye kadar oybirliğiyle adım atamadı. Amerika Birleşik Devletleri'ni gerekli sorumluluklarını üstlenmeye, adil bir tutum benimsemeye ve durumu hafifletme, güveni yeniden inşa etme ve durumu çözme konusunda gereken rolü oynamada Güvenlik Konseyi'ni desteklemeye çağırıyoruz. Ayrıca Birleşmiş Milletler, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve bölgede önemli etkiye sahip diğer ülkelerin daha aktif bir rol oynaması ve daha geniş ve daha etkili bir barış geliştirme çabası oluşturmasını destekliyoruz."

CRI Türkçe'ye göre söz konusu toplantıya Filistin, Ürdün, Mısır, Tunus, Norveç, İrlanda, Cezayir, Rusya, Arap Birliği, Siyonist İsrail, ABD, Estonya, Vietnam, Meksika, Kenya, İngiltere, Hindistan, Fransa, Nijer'den temsilciler katıldı.