Gazze'de savaş suçu işleniyor

AA'nın haberine göre İngiltere merkezli örgütten yapılan açıklamada, "55'i çocuk 188 kişinin öldüğü Gazze'de artan ölü sayısı konusunda derin endişe duyuyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'in cumartesi günü 2 kadın ve 8 çocuğun ölümüne yol açan Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı araştırmalı. Sivillere yönelik doğrudan saldırılar savaş suçlarıdır." ifadeleri kullanıldı.

İşgal güçlerinin Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda 10 kişi şehit oldu. Şehit düşenlerin aynı aileden ve çoğunluğunun çocuk olduğu bildirildi.

Siyonist saldırılarında şu ana kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192 kişi şehit oldu, 1235 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.