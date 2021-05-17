İran: Kendini savunma Filistinlilerin vazgeçilmez hakkıdır

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi, Filistin'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı BM Güvenlik Konseyi'nde bir konuşma gerçekleştirdi.

Tahti Revançi, "Bu toplantının yapıldığı şu anlarda Siyonist Rejimi'nin vahşi güçleri, özellikle Filistin'de gerçek bir katliam gerçekleştiriyor. Gazze Şeridi'nde bugüne kadar şehit olan 58'i çocuk 34'ü kadın 192 kişi var." dedi.

Terör rejimi İsrail'in savunmasız kadınları korkakça öldürdüklerini ifade eden Tahti Revançi, "Bebekleri ve çocukları acımasızca öldürüyorlar; Aynı aileden insanları acımasızca katletmekte; Kutsal yerlere utanmadan hakaret etmekte; konut alanlarını, okulları ve sağlık tesislerini hunharca bombalamaktalar; çılgınca evleri yıkıyorlar ve tek kelimeyle, dört büyük uluslararası cinayeti aynı anda işlemektedirler." ifadelerini kullandı.

"İsrail güçleri neden bu tür cinayetleri işliyor?' diye soran Tahti Revançi, "Çünkü Filistinliler, Doğu Kudüs'ün Filistin mahallelerinde, Şeyh Cerrah ve Silvan'da ve diğer bölgelerde atalarından kalma topraklarını ele geçirmek isteyen Siyonist güçlerine karşı seslerini yükseltti." diye konuştu.

Tahti Revançi, sözlerine şöyle devam etti:

"Nesillerdir yaşadıkları evlerinin yıkılmasını protesto ediyorlar. Evlerinden zorla tahliyelere direniyorlar ve Ramazan ayı boyunca İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da Müslüman ibadet edenlere yönelik saldırısını protesto ediyorlar. Yanılmayın. Filistinliyseniz ve tecavüz, işgal ve baskı üzerine kurulu ırkçı ve apartheid rejimi altında Filistin'de yaşıyorsanız, bu tür eylemler en büyük günahlardır."

Mecid Tahti Revançi, zulüm ve saldırganlığa karşı kendini savunmanın Filistinlilerin vazgeçilmez hakkı olduğunu belirtti.