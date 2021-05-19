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19 May 2021 10:45

İstanbul'da yüzlerce araçlık Siyonist protestosu

İstanbul'da yüzlerce araçlık Siyonist protestosu

İstanbul'da bir araya gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeleri yüzlerce araçlık konvoy oluşturarak, Siyonist İsrail'in, Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

İstanbul'da bir araya gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeleri yüzlerce araçlık konvoy oluşturarak, İsrail rejiminin, Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Siyonist İsrail'in, Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine dün akşam saat 19.30'da Vatan Caddesi'nde bir araya gelen yüzlerce kişi araç konvoyu oluşturdu.

Araçlarına Türk ve Filistin bayrakları asan sürücüler, yol boyunca korna çalarak İsrail rejimi aleyhine sloganlar attı.

Kaynak: DHA

News Code 1894478
https://tr.mehrnews.com/news/1894478/

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