İran'da COVID-19 kaynaklı günlük vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 10 bin 145 yeni vaka tespit edildi ve bunlardan 1545'i hastanelere yatırıldı.

Vaka sayısı 2 milyon 732 bin 152'a çıktı, 202 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 76 bin 433 oldu.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 468'i yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor. Salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 196 bin 197'ye ulaştı.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 17 milyon 750 bin 149 oldu.

