İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 200 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 723 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 76 bin 633'e vaka sayısı ise 2 milyon 739 bin 875'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 396'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 210 bin 851'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.