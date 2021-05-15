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15 May 2021 14:55

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 200 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 723 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 76 bin 633'e vaka sayısı ise 2 milyon 739 bin 875'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 396'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 210 bin 851'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1894372
https://tr.mehrnews.com/news/1894372/

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