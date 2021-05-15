İran'dan 'Azerbaycan-Ermenistan sınır anlaşmazlığı' açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Azerbaycna ile Ermenistan arasındaki kara sınır anlaşmazlığına ilişkin yaptığı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti, iki komşu ülke Ermenistan ile Azerbaycan’ın sınırlarındaki son gelişmeleri yakından takip etmekte ve anlaşmazlığın tarafların dirayeti ve barışçıl yollarla en kısa sürede çözülemesini umut ediyor." dedi.

"İran İslam Cumhuriyeti, bölgede istikrar ve barışı sürdürmenin gerekliliğini vurgularken, iki tarafı da itidalli davranmaya, gerginlikten kaçınmaya ve uluslararası sınırlara saygı göstermeye çağırıyor." ifadesini kullanan Hatipzade, İran’ın, son anlaşmazlık da dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ihtilafları barışçıl yollarla çözümlenmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu vurguladı.