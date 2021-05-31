Rusya ve Ermenistan savunma bakanları Karabağ'ı görüştü

Ermenistan medyasına göre, Şoygu ve Harutyunyan, ikili işbirliğiyle ilgili konuları, Dağlık Karabağ durumu ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamındaki işbirliğini görüşmek üzere Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin başında konuşan Şoygu, Rusya ve Ermenistan'ın hem ikili işbirliğini hem de başta KGAÖ olmak üzere uluslararası yapılar kapsamındaki işbirliğini güçlendirmekte olduğunu belirterek "İki ülke arasında Ortak Askeri Grup kurulmasıyla ve Kafkasya Kolektif Güvenlik Bölgesi'nde Ortak Bölgesel Füze Savunma Sistemi kurulmasıyla ilgili anlaşma başarıyla uygulanıyor" dedi.

Şoygu, bölgesel güvenliğin sağlanmasında önemli bir faktör olarak gördükleri Ermenistan'daki 102. Rus askeri üssünün yüksek düzeyli işbirliğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Bakan Şoygu, Karabağ'daki Rus barış gücünün faaliyetleri bağlamında bölgesel güvenlik konularını ve bölgedeki acil sorunları ele alacaklarını kaydetti.

Rus Bakan, Harutyunyan'ı ve Ermeni temsilcileri hazirandaki 9. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı ile ağustos ve eylül aylarındaki Uluslararası Ordu Oyunları'na ve 'Armiya-2021' Uluslararası Askeri Forumu'na davet etti.