Azerbaycan vatandaşlarından Filistin'e büyük destek

İran'da yaşayan Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarından onlarca kişi bugün öğlen saatlerinde aileleri eşliğinde Filistin'in Tahran'daki Buyükelçiliği önünde bir araya gelerek Kudüs ve Gazze'ye destek gösterisi düzenledi. Ellerinde Filistin ve Azerbaycan bayrakları ile elçilik önünde toplanan göstericiler "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun Amerika", "Filistin'de kan döken İsrail'e ölüm" ve " Biz Kudüs'ü kurtarırız, İsrail'i mahvederiz" sloganları attı.

Gösteriye katılan Azerbaycan vatandaşları Filistin Caddesi'nde bir yürüyüş gerçekleştirdi.

İşgal güçlerinin Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının kınandığı gösteride Siyonist Rejim bayrağı yakıldı.

Destek gösterisinin sonunda basın için hazırlanan bildiri okundu.

Bildiride, "Biz Azerbaycanlılar Filistin halkının sesine ses vererek sizin yanınızda olduğumuzu ilan ediyoruz. Kutsal Kudüs için canımızı feda etmeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz. İslam ümmetinin bir parçası olarak Azerbaycan Devleti'nden İsrail'e yakıt ihracatının durudurulmasını talep ediyoruz." denildi.

Mehr Haber Ajansı'na konuşan Azerbaycanlı din adamı Tevhid İbrahimbeyli, İslam ümmetinin kendi devletlerinden İsrail'e yardımlarını durdurmasını talep etmesi gerektiğini vurgulayarak "Azerbaycan halkı olarak devletimizden İsrail'e petrol ihracatını durdurmasını istiyoruz." dedi.

İbrahimbeyli, "Bazı Arap ülkeleri İsrail ile normalleşme anlaşması yapıyor. Artık İslam dünyasının bu anlaşmalara karşı ciddi bir şekilde tepki göstermesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Tevhid İbrahimbeyli, "Başta Azerbaycan olmak üzere diğer Müslüman ülkelerindeki direniş grupları Kudüs ile Filistin halkının yanında olduğunu ilan etmeli ve onlar için harekete geçmeli." diye konuştu.

Normalleşme anlaşmalarının Filistin meselesini çözmeyeceğine dikkati çeken İbrahimbeyli, "Genelde böyle bir anlaşmaya boyun eğen devletler güçsüz ve korkak devletlerdir. Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti İran'ın yanında yer alarak İsrail ile olan ilşkilerini durdurması lazım" ifadelerini kullandı.

Gösteriye katılan Azerbaycan vatandaşı Bahtiyar Bayramov ise Mehr muhabirine yaptığı açıklamada "İçeride Filistin halkının direnişine devam etmesi ve dışarıdaki diğer Müslümanların Siyonist İsrail'in eylemlerini protesto edip kınaması, Filistin davasının zafere ulaşmasına yardımcı olacaktır." dedi.

Bayramov sözlerinin devamında, "İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin söyledikleri gibi biz düşmana karşı bir adım atarsak düşman bir adım geri atmak zorunda kalacak. Yani biz İsrail'e kaşı mücadele etmeliyiz" şeklinde konuştu.