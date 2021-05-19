Lübnan Dışişleri Bakanı Vehbe istifa etti

Arap medyasına göre Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik tepki çeken sözlerinin ardından istifasını Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sundu.

Avn'a istifa mektubunu sunan Vehbe, "katıldığı bir programda dile getirdiği ifadelerin Lübnan ve Lübnan halkı aleyhine kullanılmaması için bu kararı aldığını" belirtti.

Şerbil Vehbe, ABD merkezli Arapça kanalı El-Hurra televizyonunda katıldığı bir programda isim vermeden terör örgütü IŞİD'i finanse eden bölgedeki bazı Arap ülklerini eleştirmişti.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise, ülkedeki Lübnan büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırarak kendilerine resmi protesto notu vermişti.