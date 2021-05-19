Pogba ve Diallo'dan Filistin'e destek

Fransız futbolcu Pogba ve Fildişi Sahilli Diallo, maç sonrası Filistin bayrağı açarak, İsrail rejiminin Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İkilinin Filistin bayrağı açarak Filistin halkına destek vermesi, Siyonist İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana 63'ü çocuk en az 219 Filistinli'nin hayatını kaybetmesine, bin 500'den fazla Filisinli'nin de yaralanmasına neden olan Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanını sürdürdüğü bir zamanda gerçekleşti.

Görüntülerde maç sonrası geleneksel şeref turu sırasında bir taraftarın Pogba'ya Filistin bayrağı verdiği görülüyor.

Ayrıca Pogba, maçın ardından Instagram hesabından, "Filistin için dua edin" notuyla ve Filistin bayrağı taşırken çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Dünyamızı güvende ve şiddetten uzak tutalım." yazdı.

Geçen pazar Chelsea'yi 1-0 yenen ve İngiltere Federasyon Kupası'nda tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşan Leicester City'nin oyuncuları Hamza Choudhury ve Wesley Fofana da Wembley Stadı'nda yapılan final maçının ardından Filistin bayrağını dalgalandırmıştı.

Manchester United Teknik Direktörü Solskjaer, futbolcuları savundu

Öte yandan Manchester United Teknik Direktörü Ola Gunnar Solskjaer, Filistin bayrağı açan Paul Pogba ve Amad Diallo'yu 'farklı görüşlere sahip olma hakları var' diyerek savundu.

Kaynak: Euronews