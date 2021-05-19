Artık füze sahibi olan yeni bir Filistin var

Tahran'daki İmam Hüseyin (a.s) Meydanı'nda bugün Siyonist Rejim güçlerinin Gazze saldırılarına karşı "Filistin Yalnız Değil" adıyla protesto gösterisi yapıldı.

Burada konuşma yapan İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Filistin halkına seslenerek, "Kalbimizin sizinle birlikte olduğunu ifade etmek isterim. Bugün Filistinli olduğumuzu ve zafere ulaşmanız için ellerimizi göğe uzattığımızı beyan etmek isterim." dedi.

Tümgeneral Selami, "Siyonist Rejim'in kalbini 'Kasım' füzeleri ile vurduğunuzda yanınızdayız. Bu, İran ile Filistin arasında kalıcı ve ebedi bir antlaşma olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Tümgeneral Selami, sözlerine şöyle devam etti:

"Siyonist Rejim, iki yıldır kurduğu hayallerle yenilmez olduğunu ve Filistin'in İslam dünyasında unutulduğunu düşünüyordu. Kötü eylemlerine kimsenin yanıt vermeyeceğini sanıyordu.

Natanz'daki sabotaj eyleminin ardından füze fabrikalarında ve Hayfa rafinerisinde patlama meydana geldi. Rafael adlı en büyük savunma sanayi kompleksinde yangın oldu. Siyonist Rejim güvenlik konusunda büyük bir hezimete uğradı."

Filistin'deki gelişmelere ilişkin Tümgeneral Selami, "60 sonra ilk defa Tel Aviv’e doğru binlerce roket atıldı. Rejimin savunma sistemleri roketleri önlemede başarısız oldu. İlk kez tüm Siyonistler sığınağa koştular ve kendilerini ilk defa ateş denizinde gördüler. Siyonistler hayal kırıklığına uğradı ve (Filistin’de) direniş ruhu yeniden canlandı. Bugün Siyonist Rejim’i destekleyen Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve diğer ülkeler (işgal rejimi karşıtı) protestolarla karşı karşıyadır." değerlendirmesinde bulundu.

Demir Kubbe ile Patriot savunma sisteminin hiçbir işe yaramadığını aktaran Tümgeneral Selami, "Kendileri zarar gördüler, kimse yardımlarına koşamadı. İsrail'den ayrılan ilk grup Amerikalılar oldu. Amerikalılar artık İsraillilerin yardım çığlıklarına koşamaz hale geldi." dedi.

Tümgeneral Selami, "İsrail'in bugünkü hezimeti ABD'nin hezimeti demektir. Eğer Filistinliler şehit olursa direnişin fidanları yeşerir; Filistin’ın coğrafyası artık Gazze Şeridi ile sınırlı değil ve dünyaya aittir. Amerikalılar ve İsrailliler iki yenilgi arasında. Geri adım atarlarsa başarısız olur, ayakta kalsalar bile başarısız olacaklar." ifadelerini kullandı.

Yeni bir Filistin doğduğunu kaydeden Tümgeneral Selami, "Artık taşlarla değil sahip olduğu füzeleri ile savaşan yeni bir Filistin var. Her zaman olduğu gibi aziz Filistin'e destek vereceğiz." diye konuştu.