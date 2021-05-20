Erdoğan: UEFA'nın kararı siyasi

Türk medyasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı. Erdoğan söyleşide yeri değişen Şampiyonlar Ligi finali ve Formula 1 organizasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Gerek UEFA, gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi bir karar aldılar. 1-2 yıl öncesinden, özellikle Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'de oynanacağına dair kararı bildirmişlerdi. Ne zaman ki İngiliz liginden 2 takım finali oynama hakkını kazanınca birden ibre değişti.

Önce İngiltere, sayın Başbakana da ulaşamadık, bu işte çok baskı yaptı. Biz de UEFA'ya bu konuda gerekli baskıları, gerek oradaki arkadaşımız vasıtasıyla gerekse İngiltere'deki bakanlar aracılığıyla yaptıysak da bize 2023 Şampiyonlar Ligi finalini verme taahhüdünde bulundular ve Portekiz'e bu seneki Şampiyonlar Ligi finalini kaydırdılar.

Formula 1'de de geçen yıl bizde gerçekten çok başarılı bir organizasyon yapıldı ve F1'le ilgili olarak da katılımcıların hepsi de bizde gerek organizasyonun gerekse pistin onlar için çok verimli olduğunu, güzel olduğunu söylediler. Bu sene de öncelikle bize bunun verildiğini söylediler ama sonra bir anda tekrar buradan farklı bir yere Formula 1'i de kaydırdılar" ifadelerini kullandı.