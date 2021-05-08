İngiltere, Final Türkiye'de oynanmasın diye UEFA'ya başvuruda bulundu

The Guardian'da yer alan habere göre; federasyon, İngiltere'nin Türkiye'yi karantina zorunluluğu uygulanan "kırmızı listeye" dahil etmesiyle Manchester City ve Chelsea arasında 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak finalin, Türkiye'den İngiltere'ye alınması için talepte bulunuldu. Maç için her takıma 4 bin bilet tahsis edilmesi bekleniyordu.

'Kırmızı liste' kuralına göre, İngiltereli futbolcuların ülkelerine döndüklerinde hükümet onaylı bir otelde 10 gün karantinaya alınmaları gerektiğinden, finalin Türkiye'de kalmasının zor olduğu belirtildi.

Öte yandan İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiliz taraftarlara seyahat yasağı uygulama kararı aldıkları Türkiye'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline gitmemeleri uyarısında da bulundu.

Shapps, İngiltere Futbol Federasyonuyla UEFA yetkilileri arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ve son kararı UEFA'nın vereceğini söyledi.

Kaynak: T24