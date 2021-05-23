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23 May 2021 10:38

Atletico Madrid taraftarı genç kutlamalarda hayatını kaybetti

Atletico Madrid taraftarı genç kutlamalarda hayatını kaybetti

LaLiga'da 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Atletico Madrid'de futbolcular, taraftarlarıyla birlikte kutlama yaptı. Coşku gecesinde İspanya'dan gelen üzücü haber kutlamalara gölge düşürdü.

14 yaşındaki Atletico Madrid taraftarı LaLiga şampiyonluk kutlaması sırasında hayatını kaybetti. İspanyol ekibi acı haberi doğrularken genç taraftarın ölüm nedeni açıklanmadı.

El Pais'e göre genç, seyahat ettiği minibüsün penceresinden dışarıya sarkarken bir otoparkın girişinde kafasını çarptı.

Atletico'da kutlamaların merkezi Madrid kent merkezindeki Neptün Meydanı oldu.

Atletico Madrid'in her kupa kazandığında kutlama yaptığı yer olan Neptün Meydanı'na akın eden binlerce taraftar, şampiyonluk şarkıları söyledi.

Taraftarların olası taşkınlıklarına karşı polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Atletico Madrid Kulübü de taraftarları kutlamalarda sorumlu hareket etmesi çağrısı yaparak, bugün kent merkezinde arabalarla yapılacak konvoylu kutlamalara katılmaya çağırdı.

Kaynak: NTV

News Code 1894575
https://tr.mehrnews.com/news/1894575/

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