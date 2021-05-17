Organizasyon Komitesi'nden Tokyo Olimpiyatları kararı

Japonya, COVID-19 salgını sebebiyle, ülkelerin ulusal spor federasyonları ile olimpiyat komitelerinin turnuvaya katılacak resmi kadro sayılarını düşürmesini istiyor.

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Toşiro Muto, geçen yılki erteleme öncesi deniz aşırı ülkelerden turnuvaya 180 bin resmi yetkilinin katılmasının beklendiğini anımsatarak, salgın önlemleri çerçevesinde bu sayının düşürülmeye çalışıldığını söyledi.

90 bine çekilecek, vakalar artarsa daha da düşürülecek

Muto, COVID-19 önlemleri kapsamında gerekli görülmesi halinde, deniz aşırı ülkelerden gelecek resmi yetkili sayısının 90 bine çekileceğini, vakaların artması halinde ise bu sayının da düşürüleceğini anlattı.

Konaklama ve ulaşım ihtiyaçları ve hazırlıkları açısından, sporcu ve resmi görevlilerin sayısının oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Muto, "Sayıyı 'o olmadan oyunların gerçekleşmesi imkansız' diyebileceğimiz ölçeğe indirmeyi düşünürsek, son katılımcı sayısı da oldukça düşebilir" dedi.

Uluslararası Paralimpik Komitesi de sayıyı düşürdü

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrews Parsons da Kyodo ajansına verdiği özel röportajda, IPC bünyesindeki federasyonlardan katılacak resmi yetkili sayısını yüzde 60 düşürdüklerini anlattı.

"Sadece oyunlara ilişkin operasyonel görevi bulunanlar Tokyo'da olacak" diyen Parsons, Japonya'ya gönderilecek IPC bünyesindeki personel sayısını da yüzde 25 düşürdüklerini söyledi.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA