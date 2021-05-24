  1. Spor
24 May 2021 10:15

Manchester City'nin şampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağı

Manchester City'nin şampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağı

İngiltere Premier Lig 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Manchester City, Etihad Stadı'nda düzenlenen törenle kupasına kavuştu. Manchester City'nin Cezayirli yıldız futbolcusu Riyad Mahrez, şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açtı.

Ligin son haftasında konuk ettiği Everton'u 5-0 mağlup eden Manchester City'de futbolcular ve teknik kadro, tarihinin 7. şampiyonluk kupası sırasında büyük mutluluk yaşadı.

Manchester City'nin Cezayirli yıldız futbolcusu Riyad Mahrez, şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açtı.

Manchester City'nin şampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağı

Filistin ve ülkesi Cezayir'in bayraklarını sallayan 30 yaşındaki futbolcu, son günlerde Siyoniat İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin'e destek verdi.

Manchester City'yi 3. kez şampiyonluğa taşıyan İspanyol teknik direktör Pep Guardiola ise kupa töreninde mutluluk gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: Euronews
 

News Code 1894594
https://tr.mehrnews.com/news/1894594/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 9 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler