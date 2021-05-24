Manchester City'nin şampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağı

Ligin son haftasında konuk ettiği Everton'u 5-0 mağlup eden Manchester City'de futbolcular ve teknik kadro, tarihinin 7. şampiyonluk kupası sırasında büyük mutluluk yaşadı.

Manchester City'nin Cezayirli yıldız futbolcusu Riyad Mahrez, şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açtı.

Filistin ve ülkesi Cezayir'in bayraklarını sallayan 30 yaşındaki futbolcu, son günlerde Siyoniat İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin'e destek verdi.

Manchester City'yi 3. kez şampiyonluğa taşıyan İspanyol teknik direktör Pep Guardiola ise kupa töreninde mutluluk gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: Euronews

