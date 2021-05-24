Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran: UAEA'ya verilen süre sona erdi

İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, meclisin bugünkü açık oturumu sırasında yaptığı konuşmada, gündemi değerlendirdi.

Galibaf, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında sağlanan geçici anlaşmaya ilişkin, UAEA'ya verilen 3 aylık sürenin sonra erdiğini ve Ajans'ın İran Atom Enerjisi Kurumu'nun kamera görüntülerine erişme hakkına sahip olmadığını söyledi.

Galibaf, "Meclisin çıkardığı 'Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı' yasasının uygulanması konusunda çok kararlıyız." dedi.

Filistin ve Gazze’deki gelişmelere de değinen Galibaf, “Direnişin zaferi, İslam ümmetinin birlik, dayanışma ve dini değerlere dayanıp halka güvenerek adım atması durumunda tüm teçhizatı ile işgalci Siyonist Rejim'e karşı kazanabileceğini gösterdi” diye konuştu.

IKBY'den sızan terör çetesi çökertildi

İran İstihbarat Bakanlığı, Batı Azerbaycan ile Sistan ve Bekucistan eyaletlerinde icra edilen başarılı operasyonlarda 3 terör çetesinin çökertildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesinden terör ve silahlı gasp eylemleri gerçekleştirmek için ülkeye sızan silahlı bir grup istihbarat ekipleri tarafından takibe alındı. Batı Azerbaycan’daki Urmiye ilçesinde söz konusu çeteye karşı yapılan operasyon sonucu iki silahlı çete mensubu etkisiz hale getirildi, birisi de kaçtı." ifadeleri kullanıldı.

Sistan ve Belucistan eyaletinin Saravan ilçesinde 1 çocuğun öldüğü, birkaç kişinin yaralandığı 21 Mart 2021’deki terör saldırısı faillerinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, “Yurt dışından yönlendirilen ve eylem hazırlığında olan terör örgütü Ceyşül Zulüm'e mensup teröristlerden bir adet tabanca, 60 kilo patlayıcı madde ve uzaktan kumanda ele geçirildi.” denildi.

Açıklamada ayrıca, "Sistan ve Belucistan'da başka bir terör çetesi tespit edilerek üyeleri yakalandı. Böylece birçok potansiyel terör eylemi engellendi." belirtildi.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 216 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 8 bin 631 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 78 bin 597'ye vaka sayısı ise 2 milyon 832 bin 518'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 855'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 333 bin 789'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.