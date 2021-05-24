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24 May 2021 14:40

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 251 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 5 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 78 bin 848'e vaka sayısı ise 2 milyon 843 bin 523'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 753'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 347 bin 752'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1894603
https://tr.mehrnews.com/news/1894603/

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