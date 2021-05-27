İran Sağlık Bakanlığı'ndan son "COVID-19" açıklaması

Bakanlığın açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 9 bin 994 yeni vaka tespit edildi ve bunlardan 1322'si hastanelere yatırıldı.

Vaka sayısı 2 milyon 875 bin 858'e çıktı, 165 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 79 bin 384 oldu.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 475'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor. Salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 396 bin 540'a ulaştı.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 19 milyon 430 bin 249 oldu.