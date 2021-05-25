İran Sağlık Bakanlığı'ndan son "COVID-19" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 208 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 873 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 79 bin 56'ya vaka sayısı ise 2 milyon 855 bin 396'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 695'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 362 bin 428'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.