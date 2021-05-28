İran'da COVID-19 salgınında son durum

Bakanlığın açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 10 bin 253 yeni vaka tespit edildi ve bunlardan 1532'si hastanelere yatırıldı.

Vaka sayısı 2 milyon 886 bin 111'e çıktı, 184 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 79 bin 568 oldu.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 383'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor. Salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 410 bin 252'a ulaştı.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 19 milyon 550 bin 558 oldu.