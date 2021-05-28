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28 May 2021 14:53

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlığın açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 10 bin 253 yeni vaka tespit edildi ve bunlardan 1532'si hastanelere yatırıldı.

Vaka sayısı 2 milyon 886 bin 111'e çıktı, 184 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 79 bin 568 oldu.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 383'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor. Salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 410 bin 252'a ulaştı.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 19 milyon 550 bin 558 oldu.

News Code 1894696
https://tr.mehrnews.com/news/1894696/

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