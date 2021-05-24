İran'da bugün Hürremşehr'in 39. kurtuluş yıldönümü

Bugün, İran'da ''direniş, fedakarlık ve zafer'' günü olarak isimlendirilmiştir.

İran'da devrik Saddam rejiminin 1980'de İran'daki körpe İslam Devrimi'ni çökertmek için İran topraklarına saldırmasıyla başlayan ve 8 yıl süren zorunlu savaşta, İran savunma alanında çok büyük başarılar ve fedakarlıklar sergilemiş ve bunlardan en önemlisi de Saddam rejimi güçlerinin işgalinde bulunan Hürremşehr'in işgalden kurtarılması olmuştur.

Hürremşehr'in kurtarılması, başta askeri, siyasi, güvenlik, kültürel, hamaset olmak üzere her açıdan İslam Devrimi tarihinde yeni bir dönüm noktasına vesile olmuştur ve bu durum, bugün İran halkının sultacılığa karşı bilincinin ve direnişinin daha da artmasına neden olmuş ve İran halkı bugün geçmişe göre İran İslam Cumhuriyeti sistemi ve inkılabına daha da güçlü bir şekilde sahip çıkmaktadır.

Bundan dolayı 3 Hordad, veya miladi 24 Mayıs tarihi yalnızca Hürremşehr'in kurtuluşunun yıldönümü olmakla kalmayıp, İran genelinde tarihi ve unutulmaz bir gün olarak da tarihe geçmiş ve bu vesileyle her yıl özel törenlerle kutlanmakta ve anılmaktadır.