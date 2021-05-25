Alman Bakan vaka artışlarından Türkiye'ye gidenleri sorumlu tuttu

Covid-19 kısıtlamalarını gevşeten Almanya'da Sağlık Bakanı Jens Spahn, geçen sene yaz mevsiminde ülkedeki yeni koronavirüs vakalarının yaklaşık yüzde 50'sine Türkiye ve Balkan ülkelerine tatile giden vatandaşların sebep olduğunu bu nedenle de 2021 yazında buna karşı önlem alacaklarını söyledi.

Berlin hükümeti, İngiltere'den Almanya'ya giriş yapan kişilere ilk olarak Hindistan'da görülen Covid-19 varyantının yaygınlaşması sebebiyle 23 Mayıs'tan itibaren 2 hafta zorunlu karantina uygulamaya başlamıştı.

Geçmiş tecrübelerden ders aldıklarını ifade eden Bakan Spahn, "Şu anda 7 gündür kısıtlamalar kalktı ve yeni vakalar yüzde 65 oranında azaldı. Ancak geçen sene Türkiye ve Balkan ülkelerine tatile giden vatandaşlar yeni vakaların yarısından çoğuna sebebiyet vermişti. Buna karşı önlem alacağız. Yeni vaka artışının 100 bin kişide 20'lere çekmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Spahn ayrıca, Türkiye ile Almanya arasında ülkeye giriş ve çıkışlar öncesinde Covid-19 testi yapılması konusunda da anlaşma sinyali verdi.

Kaynak: Euronews