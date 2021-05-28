Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran: Suriye'de davetsiz olarak bulunan tüm dış güçler gitmeli

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi, Suriye'deki son siyasi gelişmeleri gözden geçirmek için Çarşamba günü BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, "İran Dışişleri Bakanı Şam'a yaptığı son ziyarette, Tahran'ın Suriye'nin topraklarının korunmasını destekleme taahhüdünü yineledi. Bunu ülkenin Devlet Başkanı ve Dışişleri Bakanı'na iletti ve Suriye seçimlerinin başarılı olmasını temenni etti.'' dedi.

Taht Revançi, "İran, Suriye krizinin barışçıl yoldan çözümüne bağlılığını sürdürüyor ve bu ülkenin birliğini, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini sağlamak için etkili çabalar sarf edilmesi gerektiğine inanıyor. " ifadesini kullandı.

Suriye'de davetsiz olarak bulunan tüm dış güçlerin bu ülkeyi terk etmeleri gerektiğini vurgulayan Taht Revançi, şöyle devam etti:

"Herhangi bir ayrılıkçı eğilime karşı çıkılmalı ve özellikle ırkçı İsrail rejimi tarafından egemenliğinin ihlal edilmesi engellenmeli. İran bu tür saldırıları şiddetle kınıyor."

İranlı yetkili, Suriye'nin bazı bölgelerinde terörist gruplara verilen desteğin derhal sona ermesi gerektiğini ve bazı terörist gruplarını ılımlı olarak tanıtma veya teröristleri iyi ve kötü teröristler olarak sınıflandırmaya yönelik çabaların durdurulması gerektiğini vurguladı.

''Suriye'ye karşı tek taraflı yaptırımları sorumsuz ve ahlaksızca nitelendirerek, gıda ve ilacın silah olarak kullanılmasını kınıyoruz'' diyen Mecid Taht Revançi, "İran dışişleri bakanının geçtiğimiz günlerde söylediği gibi, Tahran, Suriye hükümetinin ABD'nin ekonomik terörizmiyle mücadele çabalarını destekliyor." şeklinde konuştu.

İslam Devrimi Lideri'nden "Seçimlere katılın" çağrısı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün 11. Dönem İslami Şura Meclisi milletvekilleriyle video konferans yöntemi ile görüştü.

Burada İran halkına hitaben bir konuşma yapan Ayetullah Hamanei, 18 Haziran'da yapılacak 13. cumhurbaşkanlığı seçimine atıfta bulunarak, şunlar kaydetti:

"Aziz İran milletine şunu ifade etmek isterim ki, seçimler bir günde yapılır, ancak etkisi birkaç yıl sürer. Bunun için kendinize ait olan seçimlere katılarak, Allah'tan bu sorumluluğu hak eden birine oy vermenize yardım etmesini dileyin.

Seçimlerin ve sandığın yararsız olduğunu söyleyenlerin sözlerine dikkat etmeyin. Onlar halka dönük şeylere önem vermez. Halkın iyiliğini isteyen kişi diğer insanların sandığa gitmesini engelleyemez."

Ayetullah Hamanei, İslami Şura Meclisi'nin bir yıllık performansına dair, "Allah'a şükürler olsun ki, meclis son bir yılda hem çalışkan hem hırslı hem de faydalı olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak adayları bellirleyen Anayasayı Koruyucular Konseyi hakkında Devrim Lideri, "Konsey, görevine uygun olarak yapması gereken işi yaptı ve adayları belirledi." diye konuştu.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son "COVID-19" açıklaması

Bakanlığın açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 9 bin 994 yeni vaka tespit edildi ve bunlardan 1322'si hastanelere yatırıldı.

Vaka sayısı 2 milyon 875 bin 858'e çıktı, 165 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 79 bin 384 oldu.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 475'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor. Salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 396 bin 540'a ulaştı.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 19 milyon 430 bin 249 oldu.