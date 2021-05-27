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27 May 2021 17:54

Batı Azerbaycan'daki antik Taht-ı Süleyman kenti

Batı Azerbaycan'daki antik Taht-ı Süleyman kenti

Başkent Tahran'ın 400 km. batısında, Urmiye ile Hamedan karayolu üzerinde ve Takab şehri yakınlarında bulunan Taht-ı Süleyman 2003 yılında Dünya Mirası Listesine alınmıştır.

Taht-ı Süleyman İran'ın kuzeybatı bölgesinde, Batı Azerbaycan Eyaleti içinde dağlık bir bölgededir. 

Batı Azerbaycan'daki antik Taht-ı Süleyman kenti

Tebriz’e yaklaşık 6 saatlik uzaklıktaki Tekab bölgesine yakın bir yerde bulunan Taht-ı Süleyman, 2003 yılında Dünya Mirası Listesine alınmıştır. 

Müslümanlar bölgenin yakınlarında Süleyman Peygamber'in tahtının bulunduğuna inanır. Ancak yapılan kazılar sonucu böyle bir kalıntıya rastlanmamıştır.

Batı Azerbaycan'daki antik Taht-ı Süleyman kenti

 Burada yapılacak pek bir şey olduğu söylenemez ama özellikle labirent yapısıyla ve ortasındaki doğal gölle çok güzel görünüyor.

Sasani İmparatorluğu döneminde İran’ın Azerbaycan bölgesinde inşa edilen antik kent Taht-ı Süleyman’ın bütün kompleksi ilk görüşte oldukça gizemli görünüyor.

Batı Azerbaycan'daki antik Taht-ı Süleyman kenti

News Code 1894658
https://tr.mehrnews.com/news/1894658/

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