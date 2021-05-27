Batı Azerbaycan'daki antik Taht-ı Süleyman kenti

Taht-ı Süleyman İran'ın kuzeybatı bölgesinde, Batı Azerbaycan Eyaleti içinde dağlık bir bölgededir.

Tebriz’e yaklaşık 6 saatlik uzaklıktaki Tekab bölgesine yakın bir yerde bulunan Taht-ı Süleyman, 2003 yılında Dünya Mirası Listesine alınmıştır.

Müslümanlar bölgenin yakınlarında Süleyman Peygamber'in tahtının bulunduğuna inanır. Ancak yapılan kazılar sonucu böyle bir kalıntıya rastlanmamıştır.

Burada yapılacak pek bir şey olduğu söylenemez ama özellikle labirent yapısıyla ve ortasındaki doğal gölle çok güzel görünüyor.

Sasani İmparatorluğu döneminde İran’ın Azerbaycan bölgesinde inşa edilen antik kent Taht-ı Süleyman’ın bütün kompleksi ilk görüşte oldukça gizemli görünüyor.