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28 May 2021 15:35

Ruhani "Azerbaycan Cumhuriyet Bayramı"nı kutladı

Ruhani "Azerbaycan Cumhuriyet Bayramı"nı kutladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'e Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir tebrik mesajı gönderdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'e Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin tebrik mesajında, "Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığından itibaren iki komşu ülke İran ile Azerbyacan ortak tarihi, kültürel ve dini bağlara dayanarak münasebetlerini kardeşlik ve iyi komşuluk temelinde üst düzey bir seviyeye çıkardığını göstermiştir.

İki ülkenin gelecekte de zengin kültürel ve tarihinden esinlenerek karşılıklı anlayış ile iki ülke halklarının iradesi doğrultusunda siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerini güçlendireceğine ve bölgede barış ile huzuru sağlama yönünde hareket edeceğine inanıyorum." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani kaleme aldığı mesajda Bakü hükümeti ve Azerbaycan halkı için sağlık ve başarılar diledi.

News Code 1894697
https://tr.mehrnews.com/news/1894697/

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