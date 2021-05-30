Azerbaycan'daki 3 maden yatağını Türk şirketleri işletecek

İşgalden kurtarılan Kelbecer ili Kaşkaçay bakır yatağı “ETİ Bakır AŞ”, Elbeydaş ve Ağduzdağ Bakır yatakları da “Artvin Maden AŞ” şirketlerine devredildi.

Şirketlerin eğitim, analiz, keşif, işleme ve işletme haklarının 30 yıl süresince devredilmesini öngören kararname Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlandı.

Kararnameye göre Azerbaycan çevre bakanlığı ile ekonomi bakanlığı söz konusu şirketler ile kararname uyarınca anlaşma imzalayacak.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu da üç ay içinde anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirecek ve yılda bir kez Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e bilgi verecek.

Kaynak: TRT Haber