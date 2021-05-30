  1. Azerbaycan
30 May 2021 09:05

Azerbaycan'daki 3 maden yatağını Türk şirketleri işletecek

Azerbaycan'daki 3 maden yatağını Türk şirketleri işletecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkedeki 3 maden yatağının Türk şirketlerince işletilmesi yönünde karar aldı.

İşgalden kurtarılan Kelbecer ili Kaşkaçay bakır yatağı “ETİ Bakır AŞ”, Elbeydaş ve Ağduzdağ Bakır yatakları da “Artvin Maden AŞ” şirketlerine devredildi.

Şirketlerin eğitim, analiz, keşif, işleme ve işletme haklarının 30 yıl süresince devredilmesini öngören kararname Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlandı.

Kararnameye göre Azerbaycan çevre bakanlığı ile ekonomi bakanlığı söz konusu şirketler ile kararname uyarınca anlaşma imzalayacak.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu da üç ay içinde anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirecek ve yılda bir kez Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e bilgi verecek. 

Kaynak: TRT Haber

News Code 1894727
https://tr.mehrnews.com/news/1894727/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 9 + 4 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler