  1. Türkiye
7 Haz 2021 12:35

Babacan: Ülke tam bir bataklığa gömülüyor

Babacan: Ülke tam bir bataklığa gömülüyor

DEVA lideri Babacan, "Sedat Peker'in iddialarının muhatapları var, cumhurbaşkanının yakınları, bakanlar; savcılık süreçleri başlatılmamış durumda" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları ile ilgili hiçbir savcının harekete geçmediğini belirterek, "İddialar ortaya saçılmış ama araştırılması için savcılık süreçleri başlatılmamış durumda. Çok vahim bir durum" diye konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını cevapladı.

Babacan'ın açıklamaları şöyle: "İddiaların muhatapları var. İçlerinde Cumhurbaşkanı'nın yakınları, pek çok bakan, belediyeler, vakıflar, gazeteciler, dernekler var. İddialar ortaya saçılmış ama araştırılması için savcılık süreçleri başlatılmamış durumda. Çok vahim bir durum.

Dürüst ve işin ehli kadrolar işin başına geçsin, bütün sorunlar hızla çözülür. Türkiye, bir kabustan uyanma hızında iyileşebilir. Bütün bu problemlerin sebebi kötü yönetim.

Siyasetçiler finansmanını kısmen de olsa yasa dışı yapılardan sağlamaya başlayınca, o yasa dışı yapıların önü daha da açılıyor. Ülke tam bir bataklığa gömülüyor."

News Code 1894876
https://tr.mehrnews.com/news/1894876/

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