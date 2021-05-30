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30 May 2021 19:43

Suriye'den ABD ve AB'nin Belarus kararına tepki

Suriye'den ABD ve AB'nin Belarus kararına tepki

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Belarus Cumhuriyeti’nin ABD ve Batı ülkeleri tarafından sistematik olarak hedef alınmasını sert bir dille kınadı.

Suriye devlet ajansı SANA'ya göre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti, Belarus Cumhuriyeti’nin ABD ve Batı ülkeleri tarafından sistematik olarak hedef alınmasını, Belarus ulusal kararını etkilemek için tek taraflı ve meşru olmayan zorlayıcı yaptırımların uygulanmasını ve Belarus'un içişlerine bariz müdahale de dahil olmak üzere her türlü baskıyı kınadı." denildi.

Suriye'nin dost Belarus Cumhuriyeti ile dayanışma içerisinde olduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma ABD’nin bu davranışına ve uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturan araçlarına son verme çağrısında bulunuldu.

News Code 1894747
https://tr.mehrnews.com/news/1894747/

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