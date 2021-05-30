Suriye'den ABD ve AB'nin Belarus kararına tepki

Suriye devlet ajansı SANA'ya göre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti, Belarus Cumhuriyeti’nin ABD ve Batı ülkeleri tarafından sistematik olarak hedef alınmasını, Belarus ulusal kararını etkilemek için tek taraflı ve meşru olmayan zorlayıcı yaptırımların uygulanmasını ve Belarus'un içişlerine bariz müdahale de dahil olmak üzere her türlü baskıyı kınadı." denildi.

Suriye'nin dost Belarus Cumhuriyeti ile dayanışma içerisinde olduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma ABD’nin bu davranışına ve uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturan araçlarına son verme çağrısında bulunuldu.