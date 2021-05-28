Türkiye, NATO'nun Belarus'a karşı resmi tepkisini yumuşatmaya çalıştı

Reuters haber ajansına konuşan iki diplomat, bir yolcu uçağını zorla indirdiği ve uçakta bulunan muhalif gazeteci Roman Protasevich ile arkadaşı Sofia Sapega'yı gözaltına aldığı için 'hava korsanlığı' ile suçlanan Belarus'a karşı resmi tepkileri yumuşatmak adına, Türkiye'nin NATO müttefiklerine baskı yaptığını ileri sürdü. Ajansa konuşan bir NATO yetkilisi ise açıklamanın bütün müttefiklerin fikir birliği ile yapıldığını söyledi. Reuters, Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili henüz yorum yapmadığını da ekledi.

"Siyasi mahkumları serbest bırakın" çağrısı engellendi

NATO'ya üye 30 ülke, Ryanair hava yollarına ait uçağın zorla Minsk'e indirilmesini kınayan iki paragraflık bir açıklama yaptı. Ancak Baltık ülkelerinin ve Polonya'nın talep ettiği gibi bir cezai yaptırım gündeme getirilmedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, uçağın indirilmesini 'hava korsanlığı' olarak tanımlamış ve bunu 'şoke edici bir eylem' olarak nitelemişti. NATO müttefiklerinin açıklamasının Stoltenberg'in tonundan daha yumuşak olması da dikkat çekici bulundu.

Reuters haber ajansına konuşan diplomatlar, Ankara'nın, Belarus'taki siyasi mahkumların serbest bırakılmasına yönelik çağrıları metnin dışında tutmak istediğini ileri sürdü. Belarus ile NATO arasındaki iş birliğinin askıya alınması tehdidinin de metinden çıkarıldığı belirtildi.

Moskova'yla bağlarını korumak için yapıldı

Reuters'a konuşan kaynaklar, Ankara'nın bu hamleyi yaparak Belarus'un en yakın müttefiki Moskova ile bağlarını korumayı hedeflemiş olabileceğini söyledi. Minsk'e günlük sefer düzenleyen Türk Hava Yolları (THY) üzerinden Belarus'la ekonomik ilişkilerin korunmasının da Türkiye'nin motivasyonları arasında olabileceği aktarıldı.

Kaynak: Gazete Duvar