NATO: Rusya ile diyaloğun sürdürülmesi önemli

Eylemde Demokrasi Konferansı’na çevirimiçi katılan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, NATO’nun stratejik kontrol, nükleer denge ve iklim değişikliği gibi konularda Rusya ile diyaloğa devam etmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında 16 Haziran’da yapılması planlanan toplantıda samimi bir ortamda işbirliğinin yollarının aranacağına dikkat çeken Geoana, “Rusya ile stratejik kontrol, nükleer denge ve iklim değişikliği konularında diyaloğun sürdürülmesi önemli. Görüşmenin yapılacak olması çok önemli. Görüşme samimi olacak, fakat aynı zamanda, eğer buna hazır ise Rusya ile daha yapıcı olarak etkileşime girmenin yolları aranacak” diye konuştu.

Görüşmede Biden’in Moskova’nın istikrarsızlaştırıcı eylemlerini dile getireceğini öngören Geoana, “Başkan Biden’in çok açık konuşacağını ve Rusya’nın farklı coğrafi ve diğer alanlardaki saldırgan eylemlerini kesinlikle istikrarsızlaştırıcı olarak nitelendireceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-NATO Konseyi’nin toplanmasını önermişti. “Rusya’yı bir an önce Rusya-NATO Konseyi toplantısına katılmaya tekrar davet etmek istiyorum. NATO ve Rusya’nın ortak çıkarlarını karşılayan, ele alınacak birçok konu var” diyen Stoltenberg, Konseyin 19 aydır toplanmadığını ifade etmişti.

Kaynak: Medyapress