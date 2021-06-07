Türkiye NATO ülkeleri arasında en az güvenilen müttefik

Türkiye NATO ülkelerinde en az güvenilen müttefik olarak algılanıyor. Alman Marshall Fonu ve Bertelsman Vakfı tarafından Kantar'a yaptırılan araştırmaya göre NATO'daki sorunlara rağmen en çok güvenilen ülke yüzde 75 ile Kanada olurken onu yüzde 73'le Almanya ve İsveç takip etti. En az güvenilen ortaklar ise yüzde 45 ile Polonya, yüzde 23 ile Türkiye oldu.

Transatlantik ittifakındaki trendleri tespit etmek için hazırlanan "Transatlantic Trends" adlı raporda Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç, Türkiye, İngiltere ve ABD'de biner kişilik örneklemle yapılan anketin sonuçlarına yer verildi.

Araştırmada Avrupa Birliği ülkelerinde Almanya ve Hollanda'daki katılımcıların yüzde 76'sı, İsveç'tekilerin yüzde 74'ü, İtalya'dakilerin yüzde 73'ü, Fransızların ise yüzde 72'si Türkiye'yi güvenilmez buluyor.

Türkiye'yi 'güvenilmez' bulan Amerikalıların oranı ise yüzde 42.

Araştırmaya göre güvensizlik karşılıklı görünüyor. Türkiye'den katılımcıların en fazla güvendiği ülke Almanya olmasına rağmen bu oran yüzde 54'te kalıyor. Fransa'ya güvenenlerin oranı yüzde 26, ABD'ye olan güven oranı yüzde 23 düzeyinde.

Kaynak: Euronews