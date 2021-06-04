İran'da günlük korona vaka ve vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 155 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 9 bin 209 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 80 bin 813'e vaka sayısı ise 2 milyon 954 bin 309'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 852'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 522 bin 702'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.