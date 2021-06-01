İran'da günlük korona vaka ve vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 171 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 10 bin 687 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 80 bin 327'ye vaka sayısı ise 2 milyon 923 bin 823'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 64'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 477 bin 596'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.