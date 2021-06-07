İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 120 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 907 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 81 bin 183'e vaka sayısı ise 2 milyon 971 bin 270'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 687'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 565 bin 972'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.