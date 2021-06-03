İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 170 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 9 bin 657 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 80 bin 658'e vaka sayısı ise 2 milyon 945 bin 100'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 924'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 508 bin 907'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.