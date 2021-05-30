Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 325 bin 972'ye yükseldi

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 165 bin 553 koronavirüs vakası tespit edildi. Bu sayının son 46 günün en düşük vaka sayısı olduğu belirtildi.

Ülkedeki vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Bu arada, ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında yaklaşık 212 milyon 66 bin doz aşı yapıldığı bildirildi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" olarak öne çıkıyor.

Gerçek sayı resmi açıklamanın 5 katı

New York Times gazetesindeki analistler, gerçek rakamın bunun iki katı olduğunu ifade etti. Onlarca uzmandan görüş alan gazete, daha muhtemel senaryonun ise ülkede Covid-19’dan ölenlerin sayısının 1,6 milyon olduğunu bildirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi