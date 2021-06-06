İran'da 2 milyon 552 bin 401 korona hastası sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 122 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 5 bin 612 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 81 bin 63'e vaka sayısı ise 2 milyon 966 bin 364'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 769'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 552 bin 401'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.