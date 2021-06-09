ABD, Türkiye dahil 90 ülke için yaptığı seyahat uyarısı seviyesini düşürdü

ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90 ülke için yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaptığı 'Seyahat Etmeyin' uyarısını bir basamak düşürerek "Seyahatinizi gözden geçirin" olarak revize etti.