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9 Haz 2021 11:47

ABD, Türkiye dahil 90 ülke için yaptığı seyahat uyarısı seviyesini düşürdü

ABD, Türkiye dahil 90 ülke için yaptığı seyahat uyarısı seviyesini düşürdü

ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90 ülke için yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaptığı 'Seyahat Etmeyin' uyarısını bir basamak düşürerek "Seyahatinizi gözden geçirin" olarak revize etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90 ülke için yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaptığı 'Seyahat Etmeyin' uyarısını bir basamak düşürerek "Seyahatinizi gözden geçirin" olarak revize etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen ay Covid-19 nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90 ülke için geçen ay 4'üncü seviyeye çıkardığı seyahat uyarısını, 3'üncü seviyeye indirdi.

ABD Dışişlerinin 23 Haziran'da başlayacak Tokyo Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Japonya'ya yönelik 4'üncü seviye seyahat uyarısını da 3'üncü seviyeye indirmesi dikkati çekti.

Kaynak: T24

News Code 1894919
https://tr.mehrnews.com/news/1894919/

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