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20 Ağu 2021 12:16

Türkiye ile Avrupa arasında karşılıklı seyahatin önü açıldı

Türkiye ile Avrupa arasında karşılıklı seyahatin önü açıldı

Avrupa Birliği, Türkiye'nin aşı sertifikasının tanınmasına karar verdi. Uygulama bugünden itibariyle geçerli olacak. Böylece karşılıklı seyahatin önü açılacak.

TRT Haber'e göre, Avrupa Birliği, Türkiye, Kuzey Makedonya ve Ukrayna'nın uyguladığı koronavirüs ası sertifikalarına "denklik" verilmesi kararı aldı. Kararı, AB Komisyonu açıkladı.

Buna göre 3 ülke AB aşı sertifikası sistemine bağlanacak, Aşı sertifikaları "AB Dijital COVID Sertifikası" ile aynı koşulları taşıyacak. Bu sertifika tüm üye ülkeler tarafından kabul edilecek. Türkiye, Kuzey Makedonya ve Ukrayna da AB'nin verdiği aşı sertifikasını tanıyacak. 

Bugünden itibaren geçerli olacak

Karar, bugünden itibaren geçerli olacak. Uygulama ile karşılıklı güvenli seyahatin gerçekleştirilmesi kolaylaşacak.

Avrupa Birliği  tarafından onaylanan BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson aşısı olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde ek test veya ilave kısıtlamalar uygulanmıyor.

News Code 1896587
https://tr.mehrnews.com/news/1896587/

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